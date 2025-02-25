В Украине заговорили об «окне возможностей» в прекращении войны с Россией

Появились новые возможности для завершения войны России против Украины, однако, потенциальное соглашение между США и РФ может иметь не только положительные последствия, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Попов.

Война в Украине

По словам эксперта, сейчас открывается "окно возможностей" для завершения войны, однако в Украине и Европе многие опасаются, что договоренность между Вашингтоном и Москвой может не гарантировать безопасность. Эксперт подчеркнул, что если это будет только перемирие без реальных гарантий, оно может оказаться очень кратковременным.

Эксперт подчеркнул, что любые договоренности должны базироваться на справедливых условиях, а позиция Украины остается неизменной: признание незаконной аннексии украинских территорий неприемлемо. Кроме того, добавил эксперт, Украина не согласится на ослабление своей армии. Также, по его словам, Киев нуждается в поддержке как от Европейского Союза, так и от отдельных государств.

По мнению Попова, новые военные поставки вряд ли смогут кардинально изменить ход войны в ближайшие месяцы, но они критически важны для будущей безопасности Украины.

Но с другой стороны, если этих пакетов не будет, тогда действительно Украине будут навязывать несправедливый мир. И потому даже если будет объявлено прекращение огня за месяц, за полтора месяца вся эта военная помощь потребуется как гарантия безопасности Украины, чтобы она имела запас вооружения, боеприпасов для того, чтобы если вдруг, не дай Бог, придется вести интенсивные боевые действия в течение года, именно это должно быть сдерживающим фактором”, — уверен эксперт.

Попов также обратил внимание, что в некоторых странах раздаются призывы к прекращению войны на условиях, выгодных России. Именно поэтому Украина должна продолжать активно доносить до мира объективную информацию о причинах войны и возможных сценариях ее завершения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на четвертый год войны стали понятны истинные цели "СВО".



