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В Украине зафиксировали "грязные" дожди: представляют ли они опасность

Пески, которые циклоном были захвачены в Сахаре, выпали в Украине, создав "грязный" дождь.

сегодня, 13:45
Автор:
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Slava Kot
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На юге Украины в Николаевской, Одесской и Херсонской областях выпал "грязный дождь". Он возник из-за циклона из Средиземного моря, который принес песок из Сахары. О том, представляет ли "грязный" дождь опасность, сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

В Украине зафиксировали "грязные" дожди: представляют ли они опасность

В Украине выпал "грязный" дождь. Фото из открытых источников

Как указывают в Николаевском областном центре гидрометеорологии, 23 апреля сформированный над территорией Средиземного моря циклон вынес пыль с Сахары на Балканский полуостров, где выпали ливневые дожди. Однако высотные потоки имеют западный перенос, поэтому циклон дальше попал на территорию Украины. Как следствие, в южных регионах Украины зафиксировали "грязный" дождь.

"24 апреля, утром жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками", — пишут специалисты из Николаевского областного центра по гидрометеорологии.

Также специалисты указали, что такой дождь не представляет угрозы, а в городе нет превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ.

Спутниковые снимки, опубликованные центром по гидрометеорологии показывают, что "грязный" дождь кроме Николаевской области выпал также на Херсонщине и Одесщине. Утром жители этих областей делились фотографиями домов и автомобилей, покрытых грязью от дождя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину идет новый "нелетний" циклон, который испортит погоду по всей Украине.

Также "Комментарии" писали о вулкане из Антарктиды, который ежедневно выбрасывает в воздух золота на сумму около четверти миллиона гривен.



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Источник: https://www.facebook.com/mykolaivhmc/posts/pfbid02oK3E9jLkBGgeNY74UURQ2A1SszjSevGPbowQGv1qFNHN6krddWCR9rhTbgMN3Qchl
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