В Украине зафиксировали "грязные" дожди: представляют ли они опасность

На юге Украины в Николаевской, Одесской и Херсонской областях выпал "грязный дождь". Он возник из-за циклона из Средиземного моря, который принес песок из Сахары. О том, представляет ли "грязный" дождь опасность, сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.



В Украине выпал "грязный" дождь. Фото из открытых источников

Как указывают в Николаевском областном центре гидрометеорологии, 23 апреля сформированный над территорией Средиземного моря циклон вынес пыль с Сахары на Балканский полуостров, где выпали ливневые дожди. Однако высотные потоки имеют западный перенос, поэтому циклон дальше попал на территорию Украины. Как следствие, в южных регионах Украины зафиксировали "грязный" дождь.

"24 апреля, утром жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками", — пишут специалисты из Николаевского областного центра по гидрометеорологии.

Также специалисты указали, что такой дождь не представляет угрозы, а в городе нет превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ.

Спутниковые снимки, опубликованные центром по гидрометеорологии показывают, что "грязный" дождь кроме Николаевской области выпал также на Херсонщине и Одесщине. Утром жители этих областей делились фотографиями домов и автомобилей, покрытых грязью от дождя.

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