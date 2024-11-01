В Украине задержан бывший регионал: ему грозит пожизненное

Служба безопасности задержала в Сумской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 48-летний эксдепутат Шосткинского горсовета от запретной "Партии регионов". По материалам дела, он шпионил за Силами обороны и призывал рашистов бомбить город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Как установило расследование, агент скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ и фиксировал локации украинских войск, защищающих границы Сумщины.

Для этого он на своем автомобиле объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео.

Дополнительно предатель пытался узнать нужную ему информацию от знакомых во время "бытовых разговоров".

Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены Службой безопасности.

В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил рашистов как можно быстрее наносить удары по городу, в том числе по зданиям ТЦК.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления экс-депутата и задержали его по месту жительства в Шостке.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован в июле этого года.

При обыске у него изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.