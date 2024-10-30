В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Служба безопасности разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов Вайбер- и Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Задержанный подозреваемый, фото: СБУ
Так, на Прикарпатье:
СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, руководивших анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.
В Днепропетровской области:
подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграм-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и содействовать уклонистам.
Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.
На Львовщине:
разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который "подсвечивал" локации украинских военных, в частности, представителей ТЦК на территории западного региона.
Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили шести фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям против Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
В Киеве подожгли отделение "Укрпочты": причиной может быть раздача повесток
Новости