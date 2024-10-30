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В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК

СБУ разоблачила еще 12 человек, которые через Вайбер- и Телеграм-каналы пытались сорвать мобилизацию в Украине

сегодня, 16:14
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Недилько Ксения

Служба безопасности разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов Вайбер- и Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Так, на Прикарпатье:

СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, руководивших анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.

В Днепропетровской области:

подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграм-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и содействовать уклонистам.

Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.

На Львовщине:

разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который "подсвечивал" локации украинских военных, в частности, представителей ТЦК на территории западного региона.

Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили шести фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям против Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК - фото 2
В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК - фото 3
В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК - фото 4
В Украине задержали еще 12 администраторов каналов, сообщавших о перемещении ТЦК - фото 5




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