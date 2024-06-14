В Украине выдвинули встречные требования Путину: что должна сделать РФ

Украина могла бы поиграть с заявлениями кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу "мира" и ртом третьего секретаря пятого помощника сказать, что пока Российская Федерация выдвигает односторонние требования, Украина не рассматривает такие предложения, отметил в Фейсбуке политолог Олег Саакян.

Владимир Путин

"Демонстрацией искренности намерений России должно стать выведение войск за пределы международно признанных границ Украины, тогда Украина могла бы рассмотреть отвод войск и возможности определенных международных механизмов обеспечения переходного этапа для обеспечения безопасности и возвращения контроля за всеми территориями",

– отметил политолог.

Относительно вступления в НАТО, то, по его словам, Украина готова была бы рассмотреть этот вопрос в случае денуклеризации РФ.

"Поскольку Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были нарушены РФ, а в рамках агрессии российская федерация не только угрожала применением ядерного оружия, но и захватила ЗАЭС, превратив его в де-факто ядерное оружие. Поэтому для Украины другого варианта обеспечения защиты от ядерной угрозы, чем зонтик НАТО, на данный момент не осталось",

– подчеркнул Саакян.

Следовательно, по его словам, рассмотреть такую возможность добровольного отказа от вступления в НАТО, Украина может только в пакете с добровольным отказом России от ядерного оружия.

При этом, как считает политолог Виктор Таран – заявления диктатора Путине – истеричны.

"Судя по истерике Путина – это реакция на последние санкции, неудачи на фронте, разрешение бить натовским оружием по территории России и приближение прилета F-16. Поэтому нам следует не обращать внимания, а свое делать",

– отметил эксперт в Фейсбуке.

При этом политолог Юрий Романенко добавил, что ни Украина, ни на Запад не пойдут на выполнение требований Путина, и это понятно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выдвинул Украине ряд требований, которые она должна предпринять ради мира.



