В Украине возможно прекращение огня через неделю: что может сделать Трамп

Президент США Дональд Трамп должен вынудить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Это будет единственная "победа", которую Трамп сможет причислить себе в первые 100 дней президентства, считает военный эксперт Михаил Самусь.

Президент США Дональд Трамп

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Трамп за первые 100 дней в должности президента не добился никаких успехов.

"Для Трампа радикально, кардинально, архиважно — показать хоть какой-то результат до 30 апреля. Ведь по всем направлениям усилий, которые он предпринял после прихода в Белый дом, результаты нулевые", — сказал Самусь.

По его словам, деятельность Трампа имела минусы, в частности по введению пошлин, деятельность в Секторе Газа, по Ирану, Мексике и переговорам для окончания войны между Украиной и Россией.

Однако Самусь считает, что проще всего Трампу показать "победу", это заставить Путина пойти на прекращение огня до 30 апреля. Кроме того, Украина согласилась на безусловное прекращение огня еще 11 марта во время переговоров с американской стороной в Джидде.

Самусь добавил, что Трамп не выйдет из переговоров, ведь это может негативно ударить по его рейтингу.

"Позже он может просто "хлопнуть дверью". Но это будет серьезным ударом по его рейтингу и авторитету, не только лично Трампа, но и Соединенных Штатов в мире. Если он решит выйти из переговоров и оставить ситуацию на самотек, это станет крахом его карьеры. После этого республиканская партия может потерять шансы на перевыборы", — сказал Самусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, поддерживают ли американцы третий срок для Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на критику Трампа.