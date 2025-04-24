В Украине возможно прекращение огня через неделю: что может сделать Трамп

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп должен вынудить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Это будет единственная "победа", которую Трамп сможет причислить себе в первые 100 дней президентства, считает военный эксперт Михаил Самусь.
Президент США Дональд Трамп
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Трамп за первые 100 дней в должности президента не добился никаких успехов.
По его словам, деятельность Трампа имела минусы, в частности по введению пошлин, деятельность в Секторе Газа, по Ирану, Мексике и переговорам для окончания войны между Украиной и Россией.
Однако Самусь считает, что проще всего Трампу показать "победу", это заставить Путина пойти на прекращение огня до 30 апреля. Кроме того, Украина согласилась на безусловное прекращение огня еще 11 марта во время переговоров с американской стороной в Джидде.
Самусь добавил, что Трамп не выйдет из переговоров, ведь это может негативно ударить по его рейтингу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, поддерживают ли американцы третий срок для Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на критику Трампа.
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