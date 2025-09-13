В Украине вновь заговорили об отключении интернета во время тревог: детали

Рубрики
Отключение мобильного интернета во время воздушных тревог может понадобиться, если россияне будут массово запускать дроны с SIM-картами. Ранее эта тема уже обсуждалась в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Новынарня" со ссылкой на источник в Генштабе.
Воздушная тревога. Фото: из открытых источников
Военные говорят, что россияне используют БпЛА с SIM-картами других стран, в частности Украины, уже примерно в течение шести месяцев.
Собеседник издания подчеркнул, что россияне уже используют при запуске "Шахедов" или "Герберов" мобильную связь или Mesh-сети.
Также он добавляет, что в Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о возможности отключения мобильного интернета во время воздушных тревог.
Собеседник также отметил, что во время инцидента с российскими дронами на территории Польши не наблюдалось работы украинских средств РЭБ. Дроны той ночью шли двумя группами: с востока на запад, и с направления Беларуси.
