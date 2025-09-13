logo

В Украине вновь заговорили об отключении интернета во время тревог: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вновь заговорили об отключении интернета во время тревог: детали

Если россияне массово будут запускать дроны с SIM-картами, может потребоваться отключение мобильного интернета

13 сентября 2025, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Отключение мобильного интернета во время воздушных тревог может понадобиться, если россияне будут массово запускать дроны с SIM-картами. Ранее эта тема уже обсуждалась в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Новынарня" со ссылкой на источник в Генштабе.

В Украине вновь заговорили об отключении интернета во время тревог: детали

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Военные говорят, что россияне используют БпЛА с SIM-картами других стран, в частности Украины, уже примерно в течение шести месяцев.

"Враг хочет знать, куда прилетел его дрон – поэтому использует для этого SIM-карты мобильных операторов. За счет этого он может получать информацию о текущем состоянии дел", – отметили в Генштабе.

Собеседник издания подчеркнул, что россияне уже используют при запуске "Шахедов" или "Герберов" мобильную связь или Mesh-сети.

Также он добавляет, что в Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о возможности отключения мобильного интернета во время воздушных тревог.

"Возможно, целесообразно уменьшить скорость работы интернета, чтобы уменьшить, например, передачу информации к камере FPV-дрона. Технически это возможно. И, если, например, завтра россияне будут массированно запускать дроны с украинскими карточками – тогда это (отключение мобильного интернета) действительно будет иметь смысл", – отметили в Генштабе.

Собеседник также отметил, что во время инцидента с российскими дронами на территории Польши не наблюдалось работы украинских средств РЭБ. Дроны той ночью шли двумя группами: с востока на запад, и с направления Беларуси.

"Все было направлено для того, чтобы дроны долетели до Польши", – сказал чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фронте появилось оружие, которое союзники передали Украине в строгой секретности.




Источник: https://novynarnia.com/2025/09/12/protyvnyk-aktyvno-vykorystovuye-bpla-iz-sim-kartkamy-mozhlyvo-bude-potribno-vidmykaty-mobilnyj-internet-dzherelo-v-gsh/?fbclid=IwY2xjawMxRBRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEcDVzRGtsaEYxVmFNeVBxAR6TzkNAtt2Xuw_G5x134CJOXYf6qJsX4eH7
