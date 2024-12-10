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В Украине увеличилось количество тех, кто поддерживает начало переговоров с Россией

При каких обстоятельствах Украина должна идти на переговоры с Россией.

сегодня, 12:36 comments1410
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Автор:
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Slava Kot

Почти 40% украинцев считают, что мирные переговоры с Россией должны состояться после хотя бы частичного вывода российских войск с украинских территорий. Также украинцы рассматривают варианты переговоров в случае гарантий безопасности от Запада и немедленных переговоров без каких-либо условий.

В Украине увеличилось количество тех, кто поддерживает начало переговоров с Россией

Условия начала мирных переговоров Украины и России. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Центра "Новая Европа", 39,1% украинцев соглашаются с тем, что Украина должна идти на переговоры в случае вывода войск России, по крайней мере, на позиции до 24 февраля 2022 года. Еще 26,2% респондентов назвали условием возможных мирных переговоров получение гарантий безопасности со стороны стран Запада, что сделало бы невозможным повторную агрессию России.

16% опрошенных считают, что мирные переговоры нужны без каких-либо предварительных предпосылок, тогда как 12,1% украинцев выступают против переговоров с РФ. Также 2,6% респондентов соглашаются на необходимость мирных переговоров при прямом или опосредованном давлении Запада.

Центр "Новая Европа" спросил, стоит ли Украине идти на мирные переговоры с Россией без гарантий безопасности Запада. 64,1% украинцев считают, что не стоит в таком случае начинать переговорный процесс, ведь Россия снова может начать вторжение. 29,5% имеют противоположное мнение и поддерживают переговоры с РФ, объясняя, что у Украины нет ресурсов для войны на истощение.

"Мы наблюдаем рост сторонников переговорного процесса, но все же при наличии надлежащих предпосылок, обстоятельств", – пишут авторы исследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали лучшую гарантию безопасности для Украины – разработка ядерного оружия. Членство в НАТО оказалось на втором месте.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который рассказал, что нужно сделать с Путиным, чтобы закончить войну.



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Источник: https://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2024/12/Annual-Opinion-Poll-Results_ukr_print.pdf
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