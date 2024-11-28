В Украине условия для выхода на пенсию станут еще жестче: демограф раскрыла причины

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Кравцев Сергей
В Украине и в дальнейшем будут повышать количество необходимого стажа для выхода на пенсию. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в эфире телеканала "Киев 24"поделилась старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.
Пенсионеры. Фото: из открытых источников
Специалист рассказала, в будущем украинцам, достигшим 60 лет, будет все сложнее выйти на пенсию.
Специалист добавила, что из-за войны ситуация сейчас "выглядит очень неопределенной по всем показателям". Эти почти три года полномасштабной войны "помешали многим людям вести нормальный образ жизни и трудовую активность".
Стоит отметить, в 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет был необходим страховой стаж не менее 31 года. В 63 можно было выйти на пенсию при наличии от 21 до 31 года, а в 65 – если страховой стаж составлял от 15 до 21 года.
В то же время в 2025 году требования возрастут. Для выхода на пенсию в 60 лет человеку потребуется минимум 32 года стажа, в 63 года – от 22 до 32 лет стажа, а в 65 лет – минимум 22 года стажа.
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