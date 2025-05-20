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В Украине Трампа назвали «умственно отсталым»: что произошло

Трамп не понимает одну простую вещь, Путину не нужна торговля с США

сегодня, 10:45
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Ткачик Олеся

Президент Соединенных Штатов похож на умственно отсталого человека, отметил руководителем учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник. Особенно добавляет он, если действительно сам верит в свои слова, что Путина интересует торговля с США.

В Украине Трампа назвали «умственно отсталым»: что произошло

Дональд Трамп

Доник убежден, что Путину не требуется экономический расцвет России, до которого он не доживет, в обмен на прекращение войны в Украине.

По его словам, даже восстановление до прежнего состояния, на сегодняшний день, это очень длинная перспектива. А Путин все же живет в последние годы своей жизни. На восстановление экономики России требуется десятилетие и каждый месяц состояние РФ ухудшается, добавил Доник.

Он убежден, что Путину важнее всего оккупация Украины и, возможно, части стран Евросоюза. Также, по его словам, диктатору интересна оккупация стран Балтии. А все потому, что ему нужно величие и статус "собирателей".

"Даже если это будут тотально выжженные территории. Которые он "присоединит" к нищей стране, которая сама на грани коллапса. Ему не интересно как там дальше потомки будут выгребать это дерьмо. Ему нужно еще при своей жизни "великие свершения". А пока он на стадии – проебать все за 10 лет без минимальных перспектив восстановиться", – говорит Доник.

По его словам, пока Трамп будет давать Путину возможность воевать, он будет воевать. Это не о бизнесе и расцвете, это об учебниках истории. И торговля с США, это последнее, что может интересовать Путина, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что завершение войны также не хотят люди из окружения Путина. Они сделают все для того, чтобы продолжались боевые действия.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid02DR3L68WwGaZiBaryYry3gVGgiG7kaGG1FjVAxmarA9EPvB94utKcsTN91tpqsj7Yl
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