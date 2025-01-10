В Украине тестируют новую систему оповещения воздушной тревоги: что нужно знать

В Украине внедряют пилотный проект по дифференцированной системе оповещения сигнала воздушной тревоги, которая будет осуществляться не по всей области, а только в районах, где есть опасность ударов дронами или иная угроза. Такой вариант оповещения будет тестироваться в Черкасской области.

Новая система оповещения сигнала воздушной тревоги в Украине

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об изменениях в системе оповещения сигнала воздушной тревоги, начиная с 10 января 2025 года.

"В случае опасности из-за вражеских БПЛА: дифференциация по районам. То есть сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район нашей области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО", — заявил Табурец и подчеркнул, что это пилотный проект, который был предварительно отработан с военными.

Однако в случае ракетной опасности сигнал оповещения будет оставаться без изменений, то есть воздушная тревога будет оглашаться по всей области.

Как объяснил Табурец, новая система оповещения связана с количеством и продолжительностью воздушных тревог в области, вызывающих перебои в работе предприятий, учреждений и организаций.

Табурец также предупредил, что в Черкасском районе 10 января будут слышны звуки взрывов. По его словам, "все под контролем", ведь это связано с плановым уничтожением взрывоопасных предметов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия стремится превратить Украину в зону постоянной воздушной тревоги, чтобы увеличить нагрузку на украинскую систему ПВО.

Также "Комментарии" писали о случае, когда российская ракета пересекла воздушное пространство четырех стран.