В Украине тестируют экспериментальное оружие против БПЛА

По словам представителей государственной подрядной компании SAIC, США отправляют на Украину боеприпасы для борьбы с беспилотниками в составе экспериментальной платформы. Об этом говорится в статье оборонного издания Defense One, взявшего интервью у разработчиков, пишут "Комментарии".



Армия США с помощью украинских военных тестирует экспериментальное оружие против беспилотников

Платформа должна помочь Украине сбивать дроны иранского производства.

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В прошлый вторник США объявили о большом пакете военной помощи Украине, ориентированной на противовоздушную оборону. И в этом перечне техники и вооружения есть пункт, который назвали "10 мобильных антидроновых ракетных установок с лазерной наводкой".

Ранее же, в январе этого года, армия США проводила конкурс, отыскивая эффективную систему для борьбы с баражирующими боеприпасами. SAIC, участвовавшая в конкурсе, планирует отправить десять платформ в Украину. Россия продолжает использовать баражирующие боеприпасы Shahed-136 для нападения не только на украинские Вооруженные силы, но и на гражданскую инфраструктуру.

Украина сбивает многих беспилотников иранского производства. Но они стоят около 20 000 долларов за единицу в то время, когда ВСУ иногда вынуждены использовать для этого ракеты ПВО гораздо большей стоимости.

Армия и еще один участник испытаний Invariant Systems не подтвердили, что планируют поставлять экспериментальное оружие Украине, но сообщили другие детали, подтверждающие заявления SAIC. В контрактных документах, предоставленных армией, отмечено, что целью январских испытаний было уничтожение беспилотников третьего класса, то есть самолетов, вес которых превышает 25 кг.

Другие сведения в договорном документе также соответствуют информации, предоставленной SAIC. Например, в документах говорится, что проект-победитель должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта — примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину. В контракте также говорится, что системы могут финансировать органы Title 22, которые используют для финансирования помощи Украине в сфере безопасности.

По словам представителя компании, в январских испытаниях SAIC использовала ракеты BAE APKWS с лазерной наводкой, которые достигли 100-процентного попадания.

По словам вице-президента армейского бизнес-подразделения SAIC Грега Фортье, эти ракеты дешевле украинских ракет ПВО. Один такой боеприпас стоит менее 30 000 долларов. Система также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую систему марки DJI. Фортье сказал, что их система обнаружила беспилотник на расстоянии более шести миль и поразила его на расстоянии трех миль, что гораздо больше, чем нужно армии на расстоянии 1,2 мили.

Генеральный директор Invariant Дэвид Андерсон сказал, что ему неизвестно, была ли его система частью заявленной поставки минобороны США.

Напомним, "Комментарии" писали, что вся военная помощь Украине на этот раз обошлась США в $2,6 миллиарда.

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