В Украине станет больше ПВО: при чем здесь Россия

350 ракет ПВО знаменуют собой первый случай, когда Великобритания использовала связанные с Россией средства на приобретение оружия для Киева. Об этом пишет The Guardian.

Великобритания передаст Украине системы и ракеты ПВО

Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, на этот раз оплаченный за счет процентов, полученных Великобританией от замороженных российских активов.

Страна пришлет 350 современных ракет ПВО, построенных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткие сроки для наземного запуска, используя 70 миллионов фунтов стерлингов процентов, привлеченных благодаря правительственной программе чрезвычайного ускорения доходов. Этот шаг знаменует первый случай, когда Великобритания использует связанные с Россией средства для прямого финансирования вооружения для Киева.

Ракеты будут развернуты с помощью систем Raven, поставленных Великобританией, еще пять из которых уже направляются в Украину, в результате чего общее количество ракет ASRAAM достигает 13. Сначала разработаны как ракеты класса "воздух-воздух", инженеры Королевских ВВС и MBDA UK модернизировали их для стрельбы из кузова грузовика британского производства. Переоборудование длилось всего три месяца.

Выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге, Стармер сказал: "Россия, а не Украина должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Совершенно верно, что мы используем захваченные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной".

Министр обороны Джон Хили заявил, что ракеты спасут жизнь и являются доказательством того, что военная и промышленная база Великобритании может адаптироваться к нуждам современной войны. Он обвинил Москву в продолжении неизбирательных ракетных атак и четко дал понять, что Путин не серьезно относится к миру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ударе по Днепру россияне не признают свою вину, а обвиняют "кривую украинскую ПВО".