В Украине сообщили о подозрении певцу, прославившемуся во время «СВО» в России

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом "Shaman". По материалам дела, он публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Российский певец Шаман

"Злоумышленник входит в круг подконтрольных кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины. Для этого Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку путина и оккупационных группировок страны-агрессора", – отмечают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей воюющих против Украины вооруженных формирований России, а также признал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Также в феврале 2023 Дронов находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности злоумышленника. На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информации). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению пропагандиста рашизма к ответственности", – сообщили в СБУ.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярная в России певица Елена Ваенга теперь открыто поддерживает войну и действия Владимира Путина. Ранее исполнительница исполняла украинские песни, однако после начала полномасштабного вторжения ее взгляды кардинально изменились.