В Украине сказали, как должны пройти переговоры между Украиной и Россией

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил сигналы от Киева о готовности к завершению войны с Россией. Он подчеркнул, что готов установить контакт с президентами Украины и России, чтобы обсудить возможные пути достижения мира.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, Трамп также заявил, что на свою инаугурацию Владимира Зеленского не приглашал, но хотел бы, чтобы украинский лидер все-таки пришел. Это заявление, как отметил в эфире 24 канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, является очередной дипломатической неудачей Трампа.

Кроме того, Трамп удивил публику еще одним заявлением: он предположил, что Канада могла бы стать 51 штатом США, а ее премьер – губернатором. По словам Огрызко, такие высказывания демонстрируют специфический стиль мышления Трампа и его эпатажный подход к международной политике.

"В дипломатии это ужас и катастрофа. Мы имеем дело со специфическим по мышлению и дипломатической подготовкой лидером. Несмотря на такие эпатажные заявления, Зеленскому нужно ехать в Вашингтон и вместе с Макроном проводить еще одну встречу с Трампом. Садиться и объяснять ему, что нужно сделать для победы над Путиным в этой войне. Ведь идея переговоров один на один абсурдна", — подчеркнул Огрызко.

При этом он обратил внимание на то, что специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог отметил, что война может завершиться через несколько месяцев. По его словам, Трамп готов пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон для проведения прямых переговоров.

Огрызко, однако, подчеркнул, что по правилам переговоров должны присоединиться все страны, которые подписали Будапештский меморандум и гарантировали территориальную целостность Украины: США, Великобритания и Франция. Также обязательными участниками должны быть представители НАТО и ЕС.

"Это должна быть позиция западного мира, частью которого Украина. А со стороны России, пусть Путин приглашает Лукашенко. Видите, на днях заявили, что им, оказывается, нужны какие-то гарантии. Наш представитель МИД очень четко сказал: вам гарантировано будет наказание в Гааге. Это единственная гарантия, которую вы получите без сомнений как соучастники вооруженной агрессии против Украины", – подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Огрызко также добавил, что принуждение Украины и России к переговорам на уровне президентов, когда один из них является военным преступником, абсолютно неприемлемо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заявили о том, что Украина и РФ готовы к мирным переговорам.



