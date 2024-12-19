В Украине сказали, как должны пройти переговоры между Украиной и Россией

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил сигналы от Киева о готовности к завершению войны с Россией. Он подчеркнул, что готов установить контакт с президентами Украины и России, чтобы обсудить возможные пути достижения мира.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, Трамп также заявил, что на свою инаугурацию Владимира Зеленского не приглашал, но хотел бы, чтобы украинский лидер все-таки пришел. Это заявление, как отметил в эфире 24 канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, является очередной дипломатической неудачей Трампа.
Кроме того, Трамп удивил публику еще одним заявлением: он предположил, что Канада могла бы стать 51 штатом США, а ее премьер – губернатором. По словам Огрызко, такие высказывания демонстрируют специфический стиль мышления Трампа и его эпатажный подход к международной политике.
При этом он обратил внимание на то, что специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог отметил, что война может завершиться через несколько месяцев. По его словам, Трамп готов пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон для проведения прямых переговоров.
Огрызко, однако, подчеркнул, что по правилам переговоров должны присоединиться все страны, которые подписали Будапештский меморандум и гарантировали территориальную целостность Украины: США, Великобритания и Франция. Также обязательными участниками должны быть представители НАТО и ЕС.
Огрызко также добавил, что принуждение Украины и России к переговорам на уровне президентов, когда один из них является военным преступником, абсолютно неприемлемо.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заявили о том, что Украина и РФ готовы к мирным переговорам.
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