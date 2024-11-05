logo

BTC/USD

70213.82

ETH/USD

2453.22

LTC/USD

66.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине сбивают гораздо меньше "шахедов": правда ли это
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине сбивают гораздо меньше "шахедов": правда ли это

В октябре враг запустил по Украине больше всего ударных дронов

сегодня, 20:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация, что в Украине значительно меньше ударных дронов сбивают, чем раньше. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска за август, сентябрь и октябрь 2024 использовали против Украины 4300 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В Украине сбивают гораздо меньше "шахедов": правда ли это

Иллюстративное фото

Отмечается, что из указанного количества удалось сбить 3063 вражеских БПЛА, а это 71%.

"Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных Сил появились маркировки "локационно потерянные" — то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. За указанный период — с августа по октябрь 2024 года, таких дронов — 1052, что составляет 24%”, — говорится в сообщении.

Прямые попадания враждебных БПЛА составляют 5%. В Генштабе отметили, что разрушение или повреждение также могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.

По месяцам количество запущенных дронов выглядит так:

  • август: 818 – запущен, 701 – сбит, 91 – локационно потеряно;

  • сентябрь: 1410 – запущен, 1156 – сбит, 201 – локационно потеряно;

  • октябрь: 2072 – запущен, 1206 – сбит, 766 – локационно потеряно.

“За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БПЛА. Противовоздушной обороной сбито -1055, локационно потеряно — 10. Процент убытка за период май-июль 2024 года около 94%.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский предлагает защищать украинцев от обстрелов дронами и КАБами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026Ex1HwCYTgcQHSiZvswoEX9XEFqVeXqiaHsqznDv5iz6r542FVzyvooBNpu9ws8hl
Теги:

Новости

Все новости