В Украине сбивают гораздо меньше "шахедов": правда ли это

На днях в сети интернет распространялась информация, что в Украине значительно меньше ударных дронов сбивают, чем раньше. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска за август, сентябрь и октябрь 2024 использовали против Украины 4300 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Иллюстративное фото

Отмечается, что из указанного количества удалось сбить 3063 вражеских БПЛА, а это 71%.

"Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных Сил появились маркировки "локационно потерянные" — то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. За указанный период — с августа по октябрь 2024 года, таких дронов — 1052, что составляет 24%”, — говорится в сообщении.

Прямые попадания враждебных БПЛА составляют 5%. В Генштабе отметили, что разрушение или повреждение также могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.

По месяцам количество запущенных дронов выглядит так:

август: 818 – запущен, 701 – сбит, 91 – локационно потеряно;

сентябрь: 1410 – запущен, 1156 – сбит, 201 – локационно потеряно;

октябрь: 2072 – запущен, 1206 – сбит, 766 – локационно потеряно.

“За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БПЛА. Противовоздушной обороной сбито -1055, локационно потеряно — 10. Процент убытка за период май-июль 2024 года около 94%.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский предлагает защищать украинцев от обстрелов дронами и КАБами.



