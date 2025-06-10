В Украине решили забронировать еще тысячи мужчин: кем они служат

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронировать военнообязанных священнослужителей в соответствии с Приказом № Н-82/11 от 6 июня 2025 года. В Сухопутных войсках ВСУ поддержали это решение.

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"Мы признаем важную роль религиозных организаций в обеспечении духовной поддержки населения, особенно в условиях военного положения, и поддерживаем законодательные инициативы, направленные на стабильное функционирование этих учреждений", — отметили там.

В то же время, Командование Сухопутных войск ВСУ отмечает необходимость четкого соблюдения законодательных требований при реализации процедуры бронирования.

В частности:

1. Прозрачность и соответствие критериям: Бронирование священнослужителей должно осуществляться исключительно при выполнении всех определенных ДЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации. Это исключит возможность злоупотребления и обеспечит всестороннюю справедливость.

2. Баланс между потребностями армии и общества: ВСУ уважают право религиозных организаций на отсрочку своих священнослужителей, однако подчеркивают, что мобилизационные потребности остаются приоритетными для обеспечения обороноспособности страны. Процедура бронирования должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.

3. Роль военных капелланов: Командование обращает внимание на важность службы военных капелланов в Вооруженных Силах Украины, оказывающих духовную поддержку личному составу. Бронирование священнослужителей должно учитывать квоты конфессионального представительства для капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других формированиях, как это предусмотрено законодательством.

"Командование Сухопутных войск ВСУ призывает все религиозные организации, включенные в Перечень, ответственно подойти к процессу бронирования, обеспечивая достоверность предоставленной информации и соблюдение законодательных норм. Мы также выражаем благодарность священнослужителям, которые уже приобщились к духовной поддержке военнослужащих и гражданского населения в условиях войны, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество" , – заявили в Сухопутных войсках.

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