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В Украине решили отложить формирование новых бригад ВСУ: какая альтернатива

Подготовка уже сформированных бригад или находящихся на завершающей стадии формирования будет продолжаться, с учетом предыдущего опыта.

сегодня, 11:40
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Клименко Елена

Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса сообщил, что в Украине прекращено формирование новых бригад.

В Украине решили отложить формирование новых бригад ВСУ: какая альтернатива

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"Как известно, по решению Верховного командования было решено остановить формирование новых бригад. Сейчас основное внимание будет уделено доукомплектованию существующих бригад, уже выполняющих задачи на передовой", — сказал Палиса в интервью телеканалу "Мы Украина".

Он добавил, что подготовка уже сформированных бригад или находящихся на завершающей стадии формирования будет продолжаться, с учетом предыдущего опыта.

Напомним, что главный редактор портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о проблемах с формированием и обеспечением 155-й ОМБр. В его материале говорится о расследовании дела ДБР, которое было начато после событий во Франции, где на подготовку была отправлена 155-я бригада "Анна Киевская".

Также известно, что президент Владимир Зеленский рассказал о новых правилах мобилизации для мужчин от 18 до 25 лет, инициатором которых стали военные командиры и Министерство обороны.

Министерство обороны поделилось новыми условиями для добровольцев. Дмитрий Лазуткин прокомментировал условия контракта для молодых добровольцев (18-24 года), которые могут получить единовременную выплату в размере 1 млн. гривен, если они присоединились к ВСУ до 25 лет.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине официально открылся набор желающих служить в ВСУ в возрасте 18-24 лет. Заявку на контракт можно подать непосредственно на сайте, работающем под эгидой Минобороны Украины.



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Источник: https://weukraine.tv/exclusive/reforma-rekrutinhu-ta-umovi-mobilizatsiji-vid-18-rokiv-pavlo-palisa-rozpoviv-pro-novovvedennja-u-zsu/
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