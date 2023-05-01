logo

BTC/USD

28607.11

ETH/USD

1850.23

LTC/USD

87.72

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине разрабатывают наземные «дроны-камикадзе»: как их будут применять на практике
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине разрабатывают наземные «дроны-камикадзе»: как их будут применять на практике

Для противодействия российскому агрессору в Украине начали производить ударные дроны, их уже протестовали. Вероятное название курсирующей боеголовки RATEL

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ukraine Weapons Warfare.

В Украине разрабатывают наземные «дроны-камикадзе»: как их будут применять на практике

Новый украинский наземный дрон RATEL будет уничтожать российскую бронетехнику

Новый украинский "дрон-камикадзе" будет включать в себя две противотанковые мины ТМ-62, их будут активировать под автомобилем или танком оккупантов. То есть беспилотный летательный аппарат будет использоваться в качестве мобильной боеголовки, отмечают аналитики.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


На украинском онлайн-медиа "Милитарный" добавляют:

"Внутри коробки мины ТМ-62 находится заряд взрывчатки. Сверху устанавливался взрыватель. Масса взрывчатого вещества составляет 7,5 – 8 килограммов. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины. Однако, вероятно, специалисты переоборудовали мину для дистанционного под дистанционного подрывника. ", – замечают там.

Между тем, в РФ также взялись за разработку наземных беспилотных систем, цель которых – уничтожение бронетехники.

"Недавно в России была продемонстрирована беспилотная наземная система AV 04.2", — резюмируют на портале.

Российский дрон оснащен одной миной, однако украинская версия может перевозить до двух мин ТМ-62.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украинцы конструируют уникальную малую крылатую ракету с красноречивым названием "Трембита" (ВИДЕО) ВСУ будет иметь свою малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Украинские волонтеры взялись за разработку "народной" боевой ракеты "Трембита". Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч". Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 км.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!