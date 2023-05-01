В Украине разрабатывают наземные «дроны-камикадзе»: как их будут применять на практике

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ukraine Weapons Warfare.
Новый украинский наземный дрон RATEL будет уничтожать российскую бронетехнику
Новый украинский "дрон-камикадзе" будет включать в себя две противотанковые мины ТМ-62, их будут активировать под автомобилем или танком оккупантов. То есть беспилотный летательный аппарат будет использоваться в качестве мобильной боеголовки, отмечают аналитики.
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На украинском онлайн-медиа "Милитарный" добавляют:
Между тем, в РФ также взялись за разработку наземных беспилотных систем, цель которых – уничтожение бронетехники.
Российский дрон оснащен одной миной, однако украинская версия может перевозить до двух мин ТМ-62.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украинцы конструируют уникальную малую крылатую ракету с красноречивым названием "Трембита" (ВИДЕО) ВСУ будет иметь свою малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Украинские волонтеры взялись за разработку "народной" боевой ракеты "Трембита". Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч". Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 км.
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