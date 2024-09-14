Поджоги машин, избиение военных – это все лишь начало. Правоохранительная система не может это остановить, поскольку когда на такое дело подписывают подростков за 300$, ничего не поможет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

В Украине все чаще поджигают авто военных. Фото из открытых источников

"Кстати, система "коммунальных стражей", которых почему-то в Украине считают стратегическими, совершенно не выполняет функцию помощи в охране общественного порядка, а является лишь формой освоения муниципальных средств и уклонения от армии. Единственная их польза, что в комендантский час они пьяных полицейских останавливают. Но на главную задачу борьбы с преступностью это все равно не влияет. Поэтому этих "стражников" можно уже завтра мобилизовывать. Это ни на что не повлияет, кроме как усилит наши штурмовые подразделения и ДШИ", — подчеркнул он.

Офицер ВСУ также прокомментировал поджоги автомобилей военных.

"Этим людям не должно комфортно сидеться. Эти молодые ребята должны начать интересную жизнь зарабатывания на лекарства, которые им понадобятся после колоний. Как это сделать? Не мне объяснять нашей пенитенциарной системе, как перевоспитывать преступников. Только максимально жестокое наказание может хоть как-то повлиять на молодые мозги адептов сериала "Слова пацана". Идущий против ВСУ — идет против своего народа. И здесь ни прощения, ни диалоги не возможны", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .