В Украине рассказали о реальном страхе РФ: чего испугались в Кремле

Разрешение Соединенных Штатов на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в глубине России стало важным шагом в поддержке украинского сопротивления, отметил в эфире Freedom военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Владимир Путин

По словам Романенко, получение дальнобойных средств с дальностью до 300 км и боевой частью около 500 кг является стратегическим достижением Украины.

Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения это позволит снизить потенциал противника в применении управляемых авиационных бомб, которые в течение полутора лет представляют серьезную проблему. Это также будет способствовать улучшению тяжелой ситуации на фронтах, особенно на Востоке. Но проблемы есть не только там – в Курщине российские войска сосредоточили более 55 тысяч солдат, проводя контратаки с севера, запада и юго-востока, добавил Романенко.

При этом эксперт обратил внимание на усиление российской группировки в Курской области военными подразделениями из Северной Кореи. Он назвал это нарушением международных договоренностей и еще одним примером пренебрежения Россией и КНДР нормами международного права.

“Россияне с северокорейцами нарушили соответствующие международные договоренности и правила ведения войны, международное законодательство по ведению войны. [Еще одно вместе с РФ] ядерное государство вступило в эту войну. И для того, чтобы адекватно отвечать на это, приняты такие решения”, — считает эксперт.

Информация о разрешении от США вызвала волну угроз со стороны России, которая традиционно апеллирует к риторике Третьей мировой войны. Однако, по словам Романенко, такие заявления являются демонстрацией страха перед силой.

"Поэтому нужно эту силу накапливать и применять в отношении страны-агрессора", — сказал Игорь Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ОП сообщили, действительно ли США дали разрешение на использование оружия по территории РФ.



