Верховная Рада приняла законопроект, инициированный Президентом Украины и разработанный Офисом Президента Украины, Правительством, Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины по расширению условий контракта "18-24". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Украине расширили программу «18-24» для молодежи: что предлагают

Так, молодым военнослужащим гарантируется:

– право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

– сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы;

– предоставление учебного отпуска.

Эти изменения позволят воинам одновременно защищать Родину, получать повышенные выплаты и льготы и формировать фундамент для дальнейшей профессиональной реализации в мирной жизни.

Также на этой неделе утверждены необходимые решения для привлечения молодежи "18-24" в Сил обороны на должности специалистов беспилотных систем как воздушных, так и наземных роботизированных комплексов.

Контракт для операторов беспилотных систем предусматривает:

– обучение продолжительностью до 4 месяцев (базовая, профессиональная и адаптационная подготовка);

– 24 месяца службы, из которых не менее 12 – в боевых условиях;

– выплату 1 миллиона гривен тремя траншами, дополнительно к регулярному денежному обеспечению;

– льготы после службы: ипотека под 0%, право выезда за границу, отсрочка от дальнейшего призыва.

Нормативная база уже принята правительством. В ближайшее время будет обнародован перечень подразделений и должностей, подпадающих под действие новых условий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство расширяет программу "Контракт 18-24", которая позволяет украинцам добровольно вступать в ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.