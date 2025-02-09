В Украине расшифровали заявление Пескова о разговоре Трампа и Путина

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся разговор. Песков подчеркнул, что он просто может быть не в курсе этого диалога.
Трамп и Путин
Вместе с тем, в Украине расшифровали, что означает такое странное заявление спикера кремлевского диктатора. По мнению политолога Тараса Загороднего, очевидно, она была не такой, как ожидали в Кремле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам, американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней гибнут многие. Также Трамп сообщил, что есть какой-то план, как остановить войну в Украине.
Также "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор.
"Комментарии" рассказывали также в Госдуме страны-агрессора отреагировали на информацию о том, что между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как заявил российский депутат Михаил Шеремет, диалог между Трампом и Путиным будет способствовать оттепели в отношениях между странами.
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