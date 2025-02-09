Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся разговор. Песков подчеркнул, что он просто может быть не в курсе этого диалога.

Трамп и Путин

Вместе с тем, в Украине расшифровали, что означает такое странное заявление спикера кремлевского диктатора. По мнению политолога Тараса Загороднего, очевидно, она была не такой, как ожидали в Кремле.

"Между тем, спикер Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о разговоре. Перевожу с кремлевской: "Напичкали так, что рот болит и сидеть не можем. Но мы этого никогда не признаем, потому что "сверхдержава", — отметил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам, американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней гибнут многие. Также Трамп сообщил, что есть какой-то план, как остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор.

"Комментарии" рассказывали также в Госдуме страны-агрессора отреагировали на информацию о том, что между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как заявил российский депутат Михаил Шеремет, диалог между Трампом и Путиным будет способствовать оттепели в отношениях между странами.





