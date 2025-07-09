В Украине раскрыли детали рекордной атаки РФ на Украину: на какую хитрость пошел враг

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Кравцев Сергей
В ночь на 9 июля страна-агрессор применила рекордное количество дронов для удара по Украине, а именно 728 беспилотников. Однако большинство из них были "обманками". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Глава ЦПД пояснил, что во время ночной атаки большинство беспилотников, которые фиксировались в небе над Украиной, были не ударными, а фальшивыми. Реальных "Шахедов" среди них было меньше.
Руководитель ЦПД также отметил, что Россия регулярно применяет такую тактику – более половины БпЛА в подобных атаках являются обманками.
Он напомнил, что всего в ночной атаке страна-агрессор использовала 728 беспилотников и 13 ракет.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 июля российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 728 беспилотников разного типа, большинство из которых оказались имитационными дронами. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ во время эфира национального телемарафона.
По его словам, противовоздушная оборона в этот раз действовала достаточно эффективно. Отдельные последствия принесли и ракеты "Кинжал", хотя значительная их часть не достигла заданных целей.
Также, по словам Игната, хорошо себя зарекомендовали дроны-перехватчики, которым удалось сбить десятки вражеских аппаратов во время этой ночной атаки.