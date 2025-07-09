В Украине раскрыли детали рекордной атаки РФ на Украину: на какую хитрость пошел враг

В ночь на 9 июля страна-агрессор применила рекордное количество дронов для удара по Украине, а именно 728 беспилотников. Однако большинство из них были "обманками". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Глава ЦПД пояснил, что во время ночной атаки большинство беспилотников, которые фиксировались в небе над Украиной, были не ударными, а фальшивыми. Реальных "Шахедов" среди них было меньше.

"Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью – это обманки. Шахедов/Гераней было меньше", — сказал он.

Руководитель ЦПД также отметил, что Россия регулярно применяет такую тактику – более половины БпЛА в подобных атаках являются обманками.

"Пропорция у россиян, как правило, более 50% — обманки при атаках", — сообщил Андрей Коваленко.

Он напомнил, что всего в ночной атаке страна-агрессор использовала 728 беспилотников и 13 ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 июля российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 728 беспилотников разного типа, большинство из которых оказались имитационными дронами. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ во время эфира национального телемарафона.

"Речь не идет о сотнях "Шахедов", как могло показаться — их было чуть более 300, и многие из них были уничтожены силами ПВО", — подчеркнул Игнат.

По его словам, противовоздушная оборона в этот раз действовала достаточно эффективно. Отдельные последствия принесли и ракеты "Кинжал", хотя значительная их часть не достигла заданных целей.

Также, по словам Игната, хорошо себя зарекомендовали дроны-перехватчики, которым удалось сбить десятки вражеских аппаратов во время этой ночной атаки.



