В Украине пытались украсть останки российского агента НКВД

Во Львове неустановленный вор хотел украсть останки из захоронения бывшего советского агента НКВД Николая Кузнецова, но не смог реализовать задуманное. Об этом происшествии рассказал глава города Андрей Садовый в Telegram.

Во Львове пытались украсть останки агента НКВД Кузнецова (фото из открытых источников)

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР", — сообщил о сенсации мэр города.

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Как информирует Украинская правда , ссылаясь на собственный источник, один из вариантов разрешения ситуации – это возможный обмен праха советского агента на наших военнопленных, которые находятся в России.

Николай Кузнецов – известный представитель советской разведки, агент НКВД, Герой Советского Союза. Когда шла Вторая мировая война, он реализовал террористические задачи представителей советского командования, которые имели целью провоцировать террор немецкого оккупационного генералитета против жителей Украины.

Советского разведчика похоронили на Холме Славы во Львове 27 июля 1960 со всеми военными почестями.

По существующей версии, упоминавшийся агент НКВД погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области во время перестрелки с воинами УПА. Но и теперь сомнительно действительно ли прах разведчика перезахоронили на львовском холме.

В 2021 году Львовский горсовет не захотел передавать РФ останки советского разведчика-диверсанта.

За возвращение останков Николая Кузнецова выступает глава Кремля Владимир Путин, для которого эта ситуация выгодна, потому что позволяет закачивать согражданам очередную порцию выгодной для кремлевской верхушки пропаганды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Москве пытались украсть мумию Ленина.