В Украине предлагают ударить по центрам принятия решений в Москве: детали

В настоящее время четко прослеживается так называемая переговорная позиция врага, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, россияне бьют из стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами, баллистическими ракетами со своей территории, ударными беспилотниками по украинским населенным пунктам, включая столицу Украины, запугивая и демонстрируя решительность и дальше уничтожать инфраструктуру и убивать мирных жителей.

Победа Украины

Переговорная позиция Украины заключается в том, что у нее уже около 200 ракет.

"Поэтому должны ударить залпом ударных беспилотников и ракет по центрам принятия агрессивных решений и предоставления преступных приказов в Москве. Это полностью соответствует Уставу ООН и ситуации, когда в рамках ООН не нашлось адекватного решения, а с коллективной самообороной затягивается", — подчеркнул Чалый.

По его мнению, единственным способом заменить массированный ракетный удар по Москве является предоставление Украине большего количества высокоточных баллистических и крылатых ракет (300-500 ракет малого радиуса действия от 500 до 1000 км) для снайперских более гуманных ударов по военным целям агрессора без искусственных ограничений, которые не предусмотренные ни одним международным договором.

"Предоставленное Украине вовремя и концентрированно высокоточное ракетное оружие может заставить агрессора к миру! Другие гипотетические варианты "установить мир" ни к чему не приведут — тогда уже может быть поздно!", — отметил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой план прекращения огня в Украине рассматривает Трамп.



