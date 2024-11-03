В Украине предлагают немедленно изменить систему мобилизации: детали

Украине нужно изменить подходы к мобилизации и создавать оперативные резервы, об этом в эфире "Эспрессо" сказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.

Мобилизация в Украине

По его словам, привлечение более 160 тысяч военнослужащих нуждается в значительном финансировании, и объявлять такие цифры было бы опрометчиво. Он подчеркнул, что привлечь множество людей без достаточного вооружения будет сложно. В то же время, отметил эксперт, ясно, что Силы обороны нуждаются в пополнении.

"Я вижу это так. Нам нужно срочно поменять систему мобилизации. В частности, сменить работу ТЦК и ВЛК. Систему мобилизации нужно изменять и делать ее похожей на те, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", — объяснил Рыженко.

По мнению эксперта, принудительная мобилизация малоэффективна. По его словам, в начале войны многие наши граждане были готовы взять оружие и защищать страну от агрессора. У нас есть хороший опыт: 23 февраля 2024 оперативный резерв, численностью более 200 тысяч, мгновенно прибыл в воинские части, что помогло сдержать агрессию. Сейчас, говорит Рыженко, система мобилизации нуждается в срочных изменениях.

Эксперт убежден, что Украине нужно готовить оперативные резервы. К примеру, в Финляндии, при населении в 5 миллионов, оперативный резерв составляет 1,2 миллиона человек. Армия Финляндии насчитывает 33 тысяч военных, но в случае войны резервы быстро активируются. Все резервисты там подготовлены, имеют закрепленные части и форму, говорит Рыженко.

"У нас же просто учёт. Думаю, что сделать учет и закрыть границы немного не то, эти шаги не дают тех результатов, которых ожидают. Это принудительные шаги, напоминающие советщину. Если гражданин действительно патриотичен и находится за границей, он вернется при необходимости. И таких людей было много. А иметь тактику без стратегии является суетой перед тем, как тебя уничтожат", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее отмечал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



