В Украине предлагают немедленно изменить систему мобилизации: детали

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Ткачик Олеся
Украине нужно изменить подходы к мобилизации и создавать оперативные резервы, об этом в эфире "Эспрессо" сказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.
Мобилизация в Украине
По его словам, привлечение более 160 тысяч военнослужащих нуждается в значительном финансировании, и объявлять такие цифры было бы опрометчиво. Он подчеркнул, что привлечь множество людей без достаточного вооружения будет сложно. В то же время, отметил эксперт, ясно, что Силы обороны нуждаются в пополнении.
По мнению эксперта, принудительная мобилизация малоэффективна. По его словам, в начале войны многие наши граждане были готовы взять оружие и защищать страну от агрессора. У нас есть хороший опыт: 23 февраля 2024 оперативный резерв, численностью более 200 тысяч, мгновенно прибыл в воинские части, что помогло сдержать агрессию. Сейчас, говорит Рыженко, система мобилизации нуждается в срочных изменениях.
Эксперт убежден, что Украине нужно готовить оперативные резервы. К примеру, в Финляндии, при населении в 5 миллионов, оперативный резерв составляет 1,2 миллиона человек. Армия Финляндии насчитывает 33 тысяч военных, но в случае войны резервы быстро активируются. Все резервисты там подготовлены, имеют закрепленные части и форму, говорит Рыженко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее отмечал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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