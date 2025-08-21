logo

В Украине появилась новая «Национальная легенда»: кто получил отличие

В начале лета спецоперация СБУ по уничтожению росавиации стала легендарной

21 августа 2025, 12:02
Президент Украины Владимир Зеленский наградил коллектив Службы за историческую спецоперацию, в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России.

"Эта награда для меня и всей Службы – большая честь! Она будет нас мотивировать к очередным свершениям. Я хочу поблагодарить весь личный состав, наш негласный аппарат, а также Президента Украины, с которым мы бок о бок прошли весь этот путь. Нашим врагам я хочу сказать, что мы являемся носителями уникального оперативно-боевого опыта. У нас в работе сотни уникальных оперативных замыслов и мы остановимся только тогда, когда оккупанты прекратят свою агрессию, а Украина обретет справедливый мир", – сказал глава СБУ Василий Малюк, который непосредственно руководил спецоперацией.

"Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Тогда специальные FPV-дроны поразили 34% всей стратегической авиации России, которой враг бил по Украине. Россия понесла потери более чем на $7 млрд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование из составов союзников. Свое заявление украинский лидер сделал в интервью ABC News.

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим. Это разграничение было абсолютно четким", – сказал президент. Владимир Зеленский отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие перевозимые ими контейнеры были оснащены дронами.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
