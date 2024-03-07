В Украине посчитали мужчин и назвали количество, которое можно мобилизовать

По информации аналитиков к полномасштабному вторжению России в Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Из этого количества за границу выехали 800 000 мужчин. Однако, как подчеркивают аналитики, большая часть из них – это ребята до 18 лет и мужчины старше 60 лет.

Мобилизация в Украине

При этом из-за потери Украины новых территорий, во временной оккупации оказалось 570 000 мужчин, то есть их сейчас мобилизовать в армию невозможно.

Аналитики подчеркнули, что в Украине более миллиона мужчин призывного возраста, имеющих разные группы инвалидности. То есть это количество тоже отминусовалось от мобилизационного резерва. Кроме того, 125 000 мужчин являются опекунами людей с инвалидностью и не могут подлежать призыву. Еще одна категория, которая имеет отсрочку, – это многодетные родители, а их в Украине – 123 000.

Кроме того, аналитики обратили внимание также и на мужчин, получающих высшее образование и имеющих отсрочку от мобилизации. Таких в Украине на 1 января 2022 года было 431 тысяча. Из них пять процентов могли остаться в оккупации, поэтому, вероятно, речь может идти о 408 тысячах студентов, отметили аналитики.

Вместе с тем эксперты обратили внимание на то, что 528 тысяч мужчин имеют бронь. Не могут мобилизовать 26,6 тыс. заключенных. Плюс к тому всему, 707 тыс. мужчин находятся в возрасте от 18 до 27 лет, поэтому их мобилизовать нельзя.

Также освобождены от мобилизации мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, усыновители и родственники погибших в АТО.

То есть, подчеркивают аналитики, мобилизационный ресурс Украины составляет 5 млн мужчин – остальные либо не могут быть мобилизованными, либо уже воюют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР рассматривают поправки в законопроект о мобилизации. Но за все дни работы ни одна из них не была проголосована.



