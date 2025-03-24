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В Украине погибли сотни детей: ужасная статистика от прокуроров

604 ребенка убила Россия с начала полномасштабного вторжения

сегодня, 16:23
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Недилько Ксения

Более 2421 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 24 марта 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 604 ребенка погибли и более 1817 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

В Украине погибли сотни детей: ужасная статистика от прокуроров

Сколько детей погибло в Украине

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 633, Харьковской – 470, Херсонской – 202, Днепропетровской – 203, Киевской – 136, Запорожской – 170, Николаевской – 118.

В последние дни:

23 марта в результате атаки беспилотников по г. Киев погибла 5-летняя девочка.

22 марта в результате атаки беспилотников по с. Марьино Сумского района Сумской области травмированы 17-летние парень и девушка.

21 марта в результате атаки беспилотников по г. Запорожье погибла 17-летняя девушка и травмирована 10-месячная девочка.

20 марта в результате атаки беспилотников по г. Одесса травмированы трое 17-летних парней.

20 марта в результате атаки беспилотников по г. Доброполье Донецкой области получил повреждение 11-летний мальчик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы, из-за чего ранения получили 24 человека, а также 4 детей. Россияне атаковали жилищный сектор и инфраструктурные объекты города, в том числе детские больничные учреждения.                                                                                                                                                                                    



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