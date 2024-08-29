В Украине подтвердили потерю F-16 и гибель пилота: когда произошла катастрофа

Как сообщили в Генштабе при отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Ьам отметили, что в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

Алексей Месь

"Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — сказано в сообщении Генштаба.

Там добавили, что для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия Минобороны, работающая в районе падения самолета.

Вместе с тем, на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке указано, что, защищая Украину, погиб летчик Алексей Месь.

Он героически провел свой последний бой в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил подчеркнули, что Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.

Двадцать девятого августа попрощаться с ним пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.

"Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина потеряла первый истребитель F -16 .



