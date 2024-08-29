В Украине подтвердили потерю F-16 и гибель пилота: когда произошла катастрофа

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Ткачик Олеся
Как сообщили в Генштабе при отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Ьам отметили, что в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.
Алексей Месь
Там добавили, что для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия Минобороны, работающая в районе падения самолета.
Вместе с тем, на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке указано, что, защищая Украину, погиб летчик Алексей Месь.
В командовании Воздушных сил подчеркнули, что Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.
Двадцать девятого августа попрощаться с ним пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина потеряла первый истребитель F -16 .
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