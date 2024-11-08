В Украине почти перестали мобилизовывать одну возрастную группу: причины

В октябре в учебных центрах Вооруженных Сил Украины почти не осталось мужчин старше 50 лет. По данным Главного управления доктрин и подготовки Генштаба, в украинских военных подразделениях сейчас проходят подготовку всего несколько человек этой возрастной категории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Главком".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Согласно источнику в Генеральном штабе ВСУ, основной причиной этого стало внутреннее распоряжение командования Сухопутных войск, которое в конце сентября ограничило принудительную мобилизацию мужчин старше 50 лет.

"В силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задания на линии столкновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей", – утверждает источник в Генштабе.

Несмотря на это, эти возрастные категории могут быть призваны к службе. В частности, это касается мужчин в возрасте 50-59 лет, имеющих необходимые для ВСУ военные специальности: ремонтников тяжелой техники, связистов, сварщиков и другие. Такой персонал необходим для поддержания технической готовности армии, что позволяет повысить эффективность Сил обороны.

Напомним, что согласно действующему законодательству возраст мобилизации в Украине составляет 25-60 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал объяснения адвоката о том, кто первый попадет под дополнительные мобилизационные нужды ВСУ в 160 тыс. военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о заявлении военной, которая назвало причины мобилизации женщин в Украине.