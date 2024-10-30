В Украине планируют полностью закрыть город на въезд и выезд: зачем это нужно

Для обороны города Покровска в Донецкой области планируется полностью заблокировать доступ к городу и выход из него, о чем сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк во время телемарафона.

Бои в Донецкой области

По его словам, с 2022 года продолжается строительство эшелонированной обороны, утвержден план обороны города. Он подчеркнул, что этот план уже реализуется и жители видят соответствующие мероприятия.

При этом Добряк призвал жителей Покровска эвакуироваться, ведь город полностью закрыт для передвижения между районами и улицами. В настоящее время уже заблокированы окраины города, подчеркнул глава администрации.

Он уточнил, что противник находится всего в 6,7 км от одной из окрестностей Покровска, а в самом городе остается около 11 900 жителей, включая 55 детей.

"Мы призываем людей выехать хотя бы на зиму, ведь без отопления будет очень тяжело, однако будут работать пункты обогрева", — подчеркнул Добряк.

Добряк также предостерег, что ситуация в Покровске опасна: критическая инфраструктура разрушена на 80%, а враг продолжает обстреливать жилые дома и социальные объекты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне. На основе этой оценки, говорит эксперт, захватчики наработали соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий.



