В Украине планировали уничтожить все морские дроны Sea Baby и Magura: кто помогал РФ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар России по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.
Военный ВМС ВСУ может оказаться в тюрьме: что совершил
По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.
Как установило расследование, фигурант должен был передать своему "контакту":
◾ геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;
◾ координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.
Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.
Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.
Одну из таких знакомых враг использовал в качестве "связной" для получения закрытых сведений об украинских защитниках.
Во время обысков у задержанного удален смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".
Следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Также рассматривается вопрос возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал ситуацию с российскими разведывательными дронами, которые все чаще замечают в небе над столицей.