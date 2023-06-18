logo

BTC/USD

26525.11

ETH/USD

1736.78

LTC/USD

77.46

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине ответили Пескову относительно удачной "демилитаризации" Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ответили Пескову относительно удачной "демилитаризации" Украины

Песков опозорился смешными оправданиями по реализации "специальной военной операции" в Украине

сегодня, 17:48
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил о якобы выполнении одной из главных целей российской "СВО" — "демилитаризации" Украины.

В Украине ответили Пескову относительно удачной "демилитаризации" Украины

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Министр в своем Facebook заявил, что РФ продолжает придумывать еще более смешные басни, чтобы "замылить" глаза россиян по поводу потерь россиян в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В следующих сериях: Фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", — заявил Кулеба.

По его словам, это еще раз подтверждает позицию, которую Украина пытается донести до своих партнеров в мире. Следовательно, Путин сможет скормить своему населению все что угодно.

"Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна", — заявил Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной. Свое полномасштабное вторжение Владимир Путин объяснял необходимостью "демилитаризации и денацификации" Украины. Теперь у Кремля заявили о фактическом выполнении одной из этих задач. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что одна из главных задач России в войне в Украине почти выполнена. Представитель администрации Путина считает, что союзники Украины создают угрозу России. Несмотря на заявления Кремля, в России не дали четкого срока того, что, по их мнению, означает "демилитаризация и денацификация" Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!