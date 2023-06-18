В Украине ответили Пескову относительно удачной "демилитаризации" Украины

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил о якобы выполнении одной из главных целей российской "СВО" — "демилитаризации" Украины.

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Министр в своем Facebook заявил, что РФ продолжает придумывать еще более смешные басни, чтобы "замылить" глаза россиян по поводу потерь россиян в Украине.

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"В следующих сериях: Фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", — заявил Кулеба.

По его словам, это еще раз подтверждает позицию, которую Украина пытается донести до своих партнеров в мире. Следовательно, Путин сможет скормить своему населению все что угодно.

"Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна", — заявил Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной. Свое полномасштабное вторжение Владимир Путин объяснял необходимостью "демилитаризации и денацификации" Украины. Теперь у Кремля заявили о фактическом выполнении одной из этих задач. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что одна из главных задач России в войне в Украине почти выполнена. Представитель администрации Путина считает, что союзники Украины создают угрозу России. Несмотря на заявления Кремля, в России не дали четкого срока того, что, по их мнению, означает "демилитаризация и денацификация" Украины.

