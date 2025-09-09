В Украине отреагировали на заявления Орбана о разделе страны на три части

Рубрики
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном разделении Украины после завершения войны может являться частью российской информационной кампании. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко в телеэфире отметил, что Орбан озвучил тезисы, ранее неоднократно распространявшиеся пророссийскими деятелями и блоггерами.
Руководитель ЦПД отметил, что такие заявления соответствуют стратегии Кремля, пытающегося продвигать собственные нарративы через лидеров других стран. По мнению Коваленко, это элемент информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на легитимизацию кремлевской пропаганды в глазах международного сообщества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что после завершения войны территория Украины может быть разделена на три зоны: подконтрольную России, демилитаризованную и западную, которая останется в составе Украины.
Также "Комментарии" писали, что Россия распространяет карту о якобы "плане оккупации" Украины и ее разделении между странами ЕС.