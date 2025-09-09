В Украине отреагировали на заявления Орбана о разделе страны на три части

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном разделении Украины после завершения войны может являться частью российской информационной кампании. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко в телеэфире отметил, что Орбан озвучил тезисы, ранее неоднократно распространявшиеся пророссийскими деятелями и блоггерами.

"Это может быть результат общения с российской стороной, поскольку это же не его нарратив в принципе, не он первый это обнародовал. Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России, это как русскоязычные блоггеры, россияне некоторые, которые живут на Западе", — подчеркнул Коваленко.

Руководитель ЦПД отметил, что такие заявления соответствуют стратегии Кремля, пытающегося продвигать собственные нарративы через лидеров других стран. По мнению Коваленко, это элемент информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на легитимизацию кремлевской пропаганды в глазах международного сообщества.

"Путин является верхушкой их ИПСО. Он регулярно озвучивает ложь, которая является частью информационных операций России, и он фактически ее масштабирует… концепция самой информационной войны России — это то, чтобы великие лидеры, лидеры стран в принципе озвучивали ИПСО. Таким образом, это ускоряет, якобы, чтобы это ИПСО воспринималось как правда", – считает руководитель ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что после завершения войны территория Украины может быть разделена на три зоны: подконтрольную России, демилитаризованную и западную, которая останется в составе Украины.

Также "Комментарии" писали, что Россия распространяет карту о якобы "плане оккупации" Украины и ее разделении между странами ЕС.