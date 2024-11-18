В Украине отреагировали на ужасный удар России по Одессе

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Slava Kot
Россия в очередной раз нанесла удар по Одессе. 18 ноября российская баллистическая ракета попала по парковке и повредила многоквартирный дом, университет и админздание. В результате удара погибло восемь человек и еще 39 получили ранения, в том числе трое детей. В Украине отреагировали на российский удар по Одессе
Спасатели на месте одного из предварительных ударов по Одессе. Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и указал на показательность российских ударов, последовавших после звонков мировых лидеров к Путину.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия России целенаправленными и показательными.
Народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что Россия нанесла удар по гражданским, а не военным, как утверждают российские СМИ.
Украинский инфлюэнсер Игорь Лаченков призвал распространить информацию о российском терроре в западных СМИ.
Волонтер Сергей Притула раскритиковал тезис о том, что Украине нужно смириться и не учитывать российскую агрессию и ее преступления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции очевидца удара по Одессе.
Также "Комментарии" писали, что россияне цинично отреагировали на ракетный удар по Одессе.
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