В Украине отреагировали на ужасный удар России по Одессе

Россия в очередной раз нанесла удар по Одессе. 18 ноября российская баллистическая ракета попала по парковке и повредила многоквартирный дом, университет и админздание. В результате удара погибло восемь человек и еще 39 получили ранения, в том числе трое детей. В Украине отреагировали на российский удар по Одессе

Спасатели на месте одного из предварительных ударов по Одессе. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и указал на показательность российских ударов, последовавших после звонков мировых лидеров к Путину.

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война", — сказал Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия России целенаправленными и показательными.

"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", – отметил Ермак.

Народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что Россия нанесла удар по гражданским, а не военным, как утверждают российские СМИ.

"Одесса. Пылают жилые дома. Уже есть официальная информация о погибших. Террористы воюют с мирным населением. Мразота. Россия — страна-навоз", — пишет Гончаренко.

Украинский инфлюэнсер Игорь Лаченков призвал распространить информацию о российском терроре в западных СМИ.

"Русная й*банные мрази и террористы, вот и весь их ответ на эти телефонные звонки. Просто тела убитых мирных людей лежат на улице после российского ракетного удара. Надеюсь западные СМИ это увидят. Об этом невозможно молчать, это террор", — указывает Лаченков.

Волонтер Сергей Притула раскритиковал тезис о том, что Украине нужно смириться и не учитывать российскую агрессию и ее преступления.

"Когда уже думаешь, что нельзя еще больше ненавидеть российску мразь, видишь кадры ужаса из Сум и Одессы. И ненависть к врагу заходит на новый виток. Каждый, кто будет рассказывать нам, что об этом нужно забыть, с этим надо смириться и жить дальше в мире и согласии словно ничего и не было — враг и ницая уродина", — сказал Притула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции очевидца удара по Одессе.

Также "Комментарии" писали, что россияне цинично отреагировали на ракетный удар по Одессе.