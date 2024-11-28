В Украине отреагировали на угрозы Путина

Владимир Путин в угрожающей тираде заявил, что Москва готовит цели для удара по Украине баллистической ракетой "Орешник". На это сообщение российского диктатора отреагировали украинские чиновники.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинский депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что новые угрозы Путина это очередная попытка запугать украинцев и Запад.

"Классическое устрашение от путина после ракетного удара. Я уже не знаю, как это комментировать. Несколько раз в неделю путин делает заявление об орешнике. Холопы на россии хлопают в ладони и обожают его. В госдуре хотят праздник Орешника делать. Классика. Попытки торгов от Кремля продолжаются", – считает Гончаренко.

Другой нардеп Ярослав Железняк от "Голоса" указывает на интеллектуальный уровень российского диктатора Владимира Путина.

"Ничего не демонстрирует так низко уровень разведки русни, как когда старый шизофреник из своего бункера говорит о "центрах принятия решений в Киеве" во множестве", — пишет Железняк.

Напомним, что Путин во время выступления на заседании ОДКБ пригрозил новыми ударами России по Украине. По его словам, массированная атака 28 ноября стала ответом РФ на удары западным дальнобойным оружием по России. Также Путин назвал цели, которые Россия может атаковать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал условия Путина для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Путина дали окончательный ответ, согласится ли Россия заморозить войну в Украине. Как пояснил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Россия не будет идти в заключение войны в Украине через заморозку конфликта.