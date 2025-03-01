В Украине отреагировали на требования РФ по завершению войны

Россия должна отказаться от своих бессмысленных требований по завершению войны. Херсон и Запорожье – это Украина, как и все пока контролируемые ими территории. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глава ЦПД отметил, что Европа сейчас готовит срочные меры по поставкам оружия для Украины.

Он подчеркнул, что Украина и дальше будет получать поддержку и вооружение.

"Европа объединилась, готовятся срочные меры. Важно – не слова, важно оружие. Украина и дальше будет получать поддержку и вооружение. Планы путина вернуть россию в Европу с помощью США в кремле могут забыть. В нынешних условиях Китай сосредоточится на стратегическом союзе с Европой. россия не является для Пекина приоритетом – обычный сырьевой придаток. Для США же рф, как и раньше, – всего лишь "бензоколонка" и источник редкоземельных металлов, которые путин готов отдать американцам "без предварительных условий", — указал руководитель ЦПД при СНБО.

Коваленко также подчеркнул, что Украина сейчас обладает достаточными ресурсами для продолжения борьбы. В российских же регионах начинает не хватать ресурсов на выплаты контрактникам – они официально говорят об этом. Санкции остаются, а значит, жизнь в России будет только ухудшаться.

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