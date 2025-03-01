В Украине отреагировали на требования РФ по завершению войны

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Кравцев Сергей
Россия должна отказаться от своих бессмысленных требований по завершению войны. Херсон и Запорожье – это Украина, как и все пока контролируемые ими территории. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Глава ЦПД отметил, что Европа сейчас готовит срочные меры по поставкам оружия для Украины.
Он подчеркнул, что Украина и дальше будет получать поддержку и вооружение.
Коваленко также подчеркнул, что Украина сейчас обладает достаточными ресурсами для продолжения борьбы. В российских же регионах начинает не хватать ресурсов на выплаты контрактникам – они официально говорят об этом. Санкции остаются, а значит, жизнь в России будет только ухудшаться.
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