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В Украине отреагировали на слова Путина о "готовности" к миру

Андрей Коваленко объяснил причины заявлений Владимира Путина об условиях России окончить войну в Украине.

сегодня, 10:26
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "готов" к окончанию войны в Украине, в том числе и встречи с Владимиром Зеленским. Однако указал на ряд нюансов, почему Россия продолжает агрессию. На эти заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Украине отреагировали на слова Путина о "готовности" к миру

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, что после критики президента США Дональда Трампа Путин начал делать заявления о готовности к окончанию войны в Украине. Однако глава ЦПД отмечает, что это очередная ложь российского диктатора.

"После слов Трампа в сторону путина, тот решил снова делать вид, что всегда хотел мира и готов остановить войну – типичная ложь, поскольку Украина еще с марта согласилась прекратить огонь, россия же отказалась", — пишет Коваленко.

По его словам, Путин создает нарратив для российской пропаганды, чтобы распространить ее на Запад. Основой целью таких действий руководителя Кремля Коваленко называет попытку переложить ответственность за российскую агрессию на Украину.

"Попытка путина перебросить "миротворческий" мяч — это исключительно информационная тактика переложить ответственность за свои преступления. Фронт не останавливается, враг дальше атакует с воздуха, никаких признаков готовности к миру. Но пропаганда несет на Запад заявления путина о готовности. Врут всегда, только слова и никаких действий", — пояснил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин выставил условия личной встречи с президентом Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал требования Россия для окончания войны в Украине.



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