В Украине отреагировали на российские угрозы нанести удар по Берлину

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила возможностью России атаковать ракетами Берлин, если Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на очередные угрозы России и пояснил их значение.

Ракета. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что одним из российских методов давления являются постоянные угрозы и устрашения.

"Симоньян угрожает ударом по Берлину. Россияне постоянно используют одну и ту же тактику устрашения западного мира ядерной войной, третьей мировой и ударами", — пишет Коваленко.

По его словам, несмотря на угрозы России реального удара по столице Германии не будет. Как объясняет Коваленко, европейским лидерам следует активнее рассказывать о тактике устрашения, которую использует Москва.

"Расчет на простого европейца, который боится войны. И это вина европейских политиков, которые с 2014 и с 2022 года не объяснили своим людям, что нужно не бояться, а готовиться просто уничтожать россиян. В 2025 году объяснять таки начали. А москва не придумывает ничего, кроме пустых угроз. Никакого удара по Берлину не будет, конечно", — заметил Коваленко.

Как сообщал портал "Комментарии", после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца по отмене ограничений на дальнобойное оружие для Украины и информации о возможной передаче ракет "Таурус", Маргарита Симоньян сообщила, что в московских кабинетах рассматривают сценарии ударов по Берлину.

Также "Комментарии" писали о том, что говорят у канцлера Мерца о поставках дальнобойных ракет "Таурус" для Украины.