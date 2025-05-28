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В Украине отреагировали на российские угрозы нанести удар по Берлину

Россия очередными угрозами пытается запугать Европу, чтобы снизить помощь Украине.

сегодня, 17:10
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Автор:
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Slava Kot

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила возможностью России атаковать ракетами Берлин, если Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на очередные угрозы России и пояснил их значение.

В Украине отреагировали на российские угрозы нанести удар по Берлину

Ракета. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что одним из российских методов давления являются постоянные угрозы и устрашения.

"Симоньян угрожает ударом по Берлину. Россияне постоянно используют одну и ту же тактику устрашения западного мира ядерной войной, третьей мировой и ударами", — пишет Коваленко.

По его словам, несмотря на угрозы России реального удара по столице Германии не будет. Как объясняет Коваленко, европейским лидерам следует активнее рассказывать о тактике устрашения, которую использует Москва.

"Расчет на простого европейца, который боится войны. И это вина европейских политиков, которые с 2014 и с 2022 года не объяснили своим людям, что нужно не бояться, а готовиться просто уничтожать россиян. В 2025 году объяснять таки начали. А москва не придумывает ничего, кроме пустых угроз. Никакого удара по Берлину не будет, конечно", — заметил Коваленко.

Как сообщал портал "Комментарии", после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца по отмене ограничений на дальнобойное оружие для Украины и информации о возможной передаче ракет "Таурус", Маргарита Симоньян сообщила, что в московских кабинетах рассматривают сценарии ударов по Берлину.

Также "Комментарии" писали о том, что говорят у канцлера Мерца о поставках дальнобойных ракет "Таурус" для Украины.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9328
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