В Украине отреагировали на российские угрозы нанести удар по Берлину

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Slava Kot
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила возможностью России атаковать ракетами Берлин, если Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на очередные угрозы России и пояснил их значение.
Ракета. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отмечает, что одним из российских методов давления являются постоянные угрозы и устрашения.
По его словам, несмотря на угрозы России реального удара по столице Германии не будет. Как объясняет Коваленко, европейским лидерам следует активнее рассказывать о тактике устрашения, которую использует Москва.
Как сообщал портал "Комментарии", после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца по отмене ограничений на дальнобойное оружие для Украины и информации о возможной передаче ракет "Таурус", Маргарита Симоньян сообщила, что в московских кабинетах рассматривают сценарии ударов по Берлину.
Также "Комментарии" писали о том, что говорят у канцлера Мерца о поставках дальнобойных ракет "Таурус" для Украины.
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