В Украине отреагировали на предложение Путина и сообщили, чего он хочет на самом деле

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Однако такие заявления, по мнению экспертов, не свидетельствуют об отказе российского лидера от его агрессивных планов.

Переговоры о мире

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко, комментируя заявление Путина, сделанное во время ночной пресс-конференции 11 мая, подчеркнул, что эти шаги не свидетельствуют о желании встать на путь мира.

Напротив, уверен Коваленко, Путин пытается затянуть время, чтобы в будущем усилить удары по украинским защитникам на фронте.

" Путин избрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", – сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.

Также "Комментарии" рассказывали , что Трамп тоже отреагировал на предложение Путина. Он поддержал идею кремлевского диктатора и выразил надежду, что войну России против Украины удастся прекратить.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон разгадал замысел Путина и заявил, что тот просто пытается затянуть время.



