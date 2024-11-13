В Украине открыли "курсы", которые обещают научить, как пересечь границу и переплыть Тису

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Slava Kot
47 отдельная механизированная бригада "Магура" опубликовала информацию о "курсах" для мужчин, желающих пересечь границу. По их словам, после подачи заявки о присоединении к 47 бригаде "Магура" мужчин научат маскировке, передвижению малыми группами и навыками топографии.
47 бригада "Магура" открыла "курсы" для тех, кто хочет пересечь границу
47 отдельная механизированная бригада "Магура" решила оригинально привлечь мужчин к участию на войне и предложила "курсы" для овладения навыками, которые помогут пересечь границу.
На сайте 47 бригада "Магура" указаны 10 боевых вакансий:
Также бригада обещает предоставить лучшие условия для качественной подготовки бойцов и обеспечивает необходимым снаряжением, техникой и оружием. "Магура" указывает, что привлекает профессиональных военных инструкторов с реальным боевым опытом в процесс обучения.
Для подачи заявки необходимо перейти на сайт бригады "Магура": https://47.army/
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучшие бригады ВСУ воюют в Курской области, в том числе и 47 бригада "Магура".
Также "Комментарии" писали, что бойцы из 47 бригады взяли в плен россиянина, сдавшего фамилии всех, кто казнил военных ВСУ на Курщине.
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