В Украине открыли "курсы", которые обещают научить, как пересечь границу и переплыть Тису

47 отдельная механизированная бригада "Магура" опубликовала информацию о "курсах" для мужчин, желающих пересечь границу. По их словам, после подачи заявки о присоединении к 47 бригаде "Магура" мужчин научат маскировке, передвижению малыми группами и навыками топографии.

47 бригада "Магура" открыла "курсы" для тех, кто хочет пересечь границу

47 отдельная механизированная бригада "Магура" решила оригинально привлечь мужчин к участию на войне и предложила "курсы" для овладения навыками, которые помогут пересечь границу.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", — говорится в рекрутинговом сообщении.

На сайте 47 бригада "Магура" указаны 10 боевых вакансий:

— командир взвода

— стрелок

— разведчик

— пулеметчик

— гранатометчик

— боевой медик

— командир боевой машины

— механик-водитель

— наводчик-оператор

— оператор БПЛА

"Нам нужны смелые, стойкие и волевые люди, готовые работать в команде ради нашей общей победы. Мы рассматриваем как опытных военнослужащих, так и кандидатов без боевого опыта. Главное – мотивация, сила духа и большое желание учиться", — говорится на сайте бригады.

Также бригада обещает предоставить лучшие условия для качественной подготовки бойцов и обеспечивает необходимым снаряжением, техникой и оружием. "Магура" указывает, что привлекает профессиональных военных инструкторов с реальным боевым опытом в процесс обучения.

Для подачи заявки необходимо перейти на сайт бригады "Магура": https://47.army/

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучшие бригады ВСУ воюют в Курской области, в том числе и 47 бригада "Магура".

Также "Комментарии" писали, что бойцы из 47 бригады взяли в плен россиянина, сдавшего фамилии всех, кто казнил военных ВСУ на Курщине.