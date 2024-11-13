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В Украине открыли "курсы", которые обещают научить, как пересечь границу и переплыть Тису

Украинская бригада придумала оригинальный способ рекрутинга в армию.

13 ноября 2024, 14:35
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Автор:
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Slava Kot

47 отдельная механизированная бригада "Магура" опубликовала информацию о "курсах" для мужчин, желающих пересечь границу. По их словам, после подачи заявки о присоединении к 47 бригаде "Магура" мужчин научат маскировке, передвижению малыми группами и навыками топографии.

В Украине открыли "курсы", которые обещают научить, как пересечь границу и переплыть Тису

47 бригада "Магура" открыла "курсы" для тех, кто хочет пересечь границу

47 отдельная механизированная бригада "Магура" решила оригинально привлечь мужчин к участию на войне и предложила "курсы" для овладения навыками, которые помогут пересечь границу.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", — говорится в рекрутинговом сообщении.

На сайте 47 бригада "Магура" указаны 10 боевых вакансий:

  • — командир взвода
  • — стрелок
  • — разведчик
  • — пулеметчик
  • — гранатометчик
  • — боевой медик
  • — командир боевой машины
  • — механик-водитель
  • — наводчик-оператор
  • — оператор БПЛА

"Нам нужны смелые, стойкие и волевые люди, готовые работать в команде ради нашей общей победы. Мы рассматриваем как опытных военнослужащих, так и кандидатов без боевого опыта. Главное – мотивация, сила духа и большое желание учиться", — говорится на сайте бригады.

Также бригада обещает предоставить лучшие условия для качественной подготовки бойцов и обеспечивает необходимым снаряжением, техникой и оружием. "Магура" указывает, что привлекает профессиональных военных инструкторов с реальным боевым опытом в процесс обучения.

Для подачи заявки необходимо перейти на сайт бригады "Магура": https://47.army/

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучшие бригады ВСУ воюют в Курской области, в том числе и 47 бригада "Магура".

Также "Комментарии" писали, что бойцы из 47 бригады взяли в плен россиянина, сдавшего фамилии всех, кто казнил военных ВСУ на Курщине.



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Источник: https://t.me/brygada47/1052
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