В Украине осудили два десятка депутатов Госдумы: за что

К 15 годам заключения приговорены еще 20 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание "Л/ДНР". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Українські в'язниці чекають на російських депутатів

Спецслужба собрала безоговорочные доказательства вины еще 20 депутатов Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины. 15 февраля прошлого года чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля – проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

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– На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба СБУ. Осуждены депутаты: Алтухов, Альшевских, Амельченкова, Аникеев Андрей, Аникеев Григорий, Артамонова, Аршба, Аршинова, Баженов, Байгускаров, Борцов, Булавинов, Исламов, Кузьмин, Майданов, Панков, Петров, Пилипенко, Пивненко, Погорелый.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", — сообщили в СБУ.

Тем временем, в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина. А Франция находится на грани политического краха.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за назначение трех министров. Эксперты прокомментировали, какие ожидания по поводу этих назначений.

"То, что Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины (фактически переназначили с расширением полномочий) – отличное решение. В должности главы Минцифры он продемонстрировал, что умеет ломать систему, создавать новые процессы, даже опережающие время, которые становятся успешными примерами для всего мира (то же приложение "Дия"). Украина стала на путь цифровых технологий. В Украине функционируют "Дия. Бизнес", "Дия.Работа", реестр поврежденного имущества, реестр лиц, пострадавших в результате российской агрессии и т.п.", – отмечает эксперт.

