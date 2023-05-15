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В Украине остановили работу газодобывающей компании Smart Energy

Из-за этого Украина теряет более 1 млрд гривен и 135 млн кубометров газа

сегодня, 21:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Остановка действия специальных разрешений на добычу углеводородов в Харьковской области, принадлежащих группе Smart Energy, уже привела к потере государственным и местными бюджетами почти 110 млн грн. Об этом заявили в инвестиционной группе " Смарт Холдинг ", к которой относятся газодобывающая компания Smart Energy.
 
Приказ Госгеонадр об остановке действия специальных разрешений привел к полной остановке Островерховского и Васищевского месторождений, говорят в "Смарт Холдинге". Из-за простого предприятия государство ежедневно недополучает почти 5,5 млн грн налогов и 450 тысяч м³ газа. Если текущая ситуация не изменится, то до конца года сумма израсходованных государством средств будет составлять 1,3 млрд гривен, а объемы не добываемого газа составят более 135 млн кубометров газа. Сейчас, когда есть профицит газа, это не представляет проблем для энергетической безопасности страны, но следует учитывать подготовку к отопительному сезону и его непрогнозируемость из-за войны. Остановлены именно те месторождения, которые, несмотря на обстрелы, работали и поддерживали Харьков в отопительный сезон.
 
Вместе с тем, в компании подчеркивают, что остановка работы действующих скважин может привести к негативным последствиям в будущем, поскольку скважины не смогут работать с предварительной производительностью. Кроме того, существует риск того, что возобновить работу некоторых скважин вообще не удастся.
 
“Для страны, которая находится в состоянии войны, крайне важно наполнение бюджета, ведь эти расходы в том числе идут и на обеспечение нашей обороноспособности. Поэтому для нас непонятно, почему государственные органы не учитывают те риски и потери, которые государством непосредственно понесено в результате остановки спецразрешений и прекращения деятельности работающего бизнеса”, — отметил и.о. генерального директора группы Smart Energy Алексей Заяц.
 
Чтобы защитить государство от миллиардного ущерба и рисков, что вызывают подобные приказы, ИА NADRA.INFO обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением инициировать обсуждение и принятие механизма, который обеспечит функционирование добывающих объектов при любых обстоятельствах, пока идут споры по спецразрешениям. 
 
Напомним, основанием для остановки спецразрешений стали неправомерные действия Министерства юстиции Украины, которые в нарушение международного и украинского законодательств принудительно удалили из реестров новых бенефициарных владельцев компаний и вернули бывшего бенефициара Новинского.

В Украине остановили работу газодобывающей компании Smart Energy

В Украине остановили работу газодобывающей компании Smart Energy (фото из открытых источников)


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