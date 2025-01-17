«В Украине осталось менее 15 миллионов граждан»: что известно

В сети распространяется информация, что якобы в Украине осталось менее 15 миллионов граждан, и чаще всего украинцы выезжают в Россию. Эта информация со ссылкой на подсчеты польских аналитиков распространяется соцсетями, пишут в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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На самом деле, отмечается, что это вражеская выдумка. Такие подсчеты в Польше никто не проводил. Агитпропаганда придумала цифры и приписала их польскому изданию Wiadomosci, пишут аналитики StopFake.

Сделано это с целью поддержки дезинформационного нарратива о том, что "в Украине осталось мало населения, а уезжающие украинцы предпочитают россияне, а не страны ЕС".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты разгоняют информацию, якобы военная разведка Украины предлагала миллион долларов оккупантам, чтобы они покинули Горловку.

"Военная разведка Украины предлагала $1 млн российским военным за то, чтобы они покинули Горловку". Такой бред сообщили в ФСБ РФ пропагандистам из ТАСС и Риа-новости.

Там отмечают, что военная разведка Украины якобы обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в так называемой "ДНР", контрразведка "сорвала эти планы", сообщили в ФСБ РФ.

Пропагандисты отмечают, что оккупанты даже успели получить аванс от ГУР Украины в размере $100 тыс, а в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВСУ.

"В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в пользу участвующих в СВО подразделений, подчеркнули в ФСБ", — пишут пропагандисты.