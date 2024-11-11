В Украине определяют исходные позиции на переговорах: что происходит

Согласно сообщению Reuters, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США может способствовать перспективе переговоров между Украиной и Россией для прекращения войны. Как сообщил высокопоставленный украинский чиновник, Киев стремится получить больше вооружения и сохранить как можно больше территорий, чтобы укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

Переговоры Украины и РФ

По словам источника, в течение следующих 4-5 месяцев ожидается решающий период, ведь Трамп обещал быстро завершить войну.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война близится к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", — заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

Украина также ожидает назначения новых должностных лиц в сфере обороны и безопасности в администрации Трампа, что повлияет на политику США по поддержке Киева. Известно, что Трамп не рассматривает экс-госсекретаря Майка Помпео, которого считают в Украине сторонником Киева, для ключевых должностей.

Чиновник также отметил риск того, что при каденции Трампа перспективы вступления Украины в НАТО могут снизиться, а помощь со стороны США сократиться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во взаимодействии с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом украинские власти совершают одну, но важную ошибку, считает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. можно работать по-прежнему, особенно не меняя повестку дня. Впрочем, добавляет военная, это не так.

По его словам, стране следует пойти на шаги, которые от нее ждут республиканцы, в частности, освободить посла Украины в США Оксану Маркарову. При этом он считает, что Украина должна и дальше демонстрировать желание сразиться на поле боя. И так, добавляет Мельник, мобилизация не должна быть выборочной.



