В Украине определили слабые места для ударов в РФ. Зеленский рассказал детали

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотников Вадимом Сухаревским. По его словам, на совещании были определены уязвимые места врага.

Владимир Зеленский

Как подчеркнул Зеленский, речь идет о тех местах, где Силы обороны могут нанести врагу наибольший ущерб.

Президент подчеркнул, что чем больше страна-агрессора будет терять в войне, чем больше будет цена ее агрессии, тем ближе "справедливое завершение этой войны".

Также президент добавил, что провел совещание по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и других будущих операций. По его словам, у Украины есть такое оружие, однако оно должно быть более мощным.

"Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава Украины сообщил, что согласовал дальнейшие шаги Сил обороны с Сырским, вернувшимся из Авдеевского направления. По его словам, речь шла об использовании дронов и нанесении ударов ими по логистике оккупантов и системам, которые финансируют войну страны-агрессора против Украины.

"Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству, и чем ощутимее будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а, следовательно, и войну",

— подытожил глава Украины.

Напомним, 15 марта кафиры нанесли массированный ракетный удар по Одессе.



