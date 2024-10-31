В Украине объявили воздушную тревогу: где угроза обстрела

Вражеские войска снова запустили ударные дроны на территорию Украины. Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушные силы ВС Украины.



Иллюстративное фото

В Воздушных силах сообщили о направлениях движения ударных дронов:

БПЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.

БПЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.











Напомним, что в среду, 30 октября, оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Харькову. КАБ попал в многоэтажное здание и почти полностью разрушил подъезд дома. Под завалами оказались заблокированными люди. Подробнее о первых минутах обстрела читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, в Харькове спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Число погибших возросло до 2. "Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность" — спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Еще 36 человек получили разную степень ранения. По данным медиков, одна из раненых женщин в больнице находится в тяжелом состоянии.

Подробнее о ситуации в Харькове после обстрела читайте по ссылке.



