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В Украине объявили воздушную тревогу: где угроза обстрела

В воздушном пространстве Украины зафиксировали ударные дроны

сегодня, 19:25
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска снова запустили ударные дроны на территорию Украины. Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушные силы ВС Украины.

В Украине объявили воздушную тревогу: где угроза обстрела

Иллюстративное фото

В Воздушных силах сообщили о направлениях движения ударных дронов:

  • БПЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

  • БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.

  • БПЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.

  • БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.

  • Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.


В Украине объявили воздушную тревогу: где угроза обстрела - фото 2

Напомним, что в среду, 30 октября, оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Харькову. КАБ попал в многоэтажное здание и почти полностью разрушил подъезд дома. Под завалами оказались заблокированными люди. Подробнее о первых минутах обстрела читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, в Харькове спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Число погибших возросло до 2. "Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность" — спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Еще 36 человек получили разную степень ранения. По данным медиков, одна из раненых женщин в больнице находится в тяжелом состоянии.

Подробнее о ситуации в Харькове после обстрела читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/kpszsu/22169
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