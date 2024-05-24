logo

BTC/USD

69013.45

ETH/USD

3743.75

LTC/USD

85.08

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине объяснили, зачем Путин делает заявления о мире: какую цель преследует
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине объяснили, зачем Путин делает заявления о мире: какую цель преследует

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров, а говорит о них только потому, что намерен сорвать саммит мира, которого он, действительно, боится

сегодня, 20:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Правда, в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине, однако делает такие заявления о готовности к переговорам и желании заморозить конфликт, чтобы сорвать проведение Глобального саммита мира, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Украине объяснили, зачем Путин делает заявления о мире: какую цель преследует

Дмитрий Кулеба

По его словам, на самом деле кремлевский диктатор очень опасается проведения саммита в Швейцарии, поэтому и вынужден делать такие заявления, чтобы ему помешать.

При этом Кулеба также отметил, что и свита кремлевского диктатора посылает сигналы о том, что Россия, якобы, готова прекратить войну. Однако, как говорит министр иностранных дел, достаточно посмотреть на происходящее на фронте. По его словам, российские захватчики продолжают жестко атаковать Украину.

По словам министра иностранных дел, поскольку у Путина нет желания прекращать свою агрессию в Украине, его принудить к обратным действиям сможет лишь объединенный голос мировых лидеров. Именно они, говорит Кулеба, могут вынудить избрать президент РФ не войну, а именно мир.

При этом глава МИД добавил, что именно поэтому важно, чтобы в Швейцарию приехало как можно больше лидеров разных стран.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира",
– убежден министр иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин назвал президента Владимира Зеленского "нелегитимным". По его словам, Глобальный саммит мира якобы нужен для того, чтобы западные лидеры подтвердили его полномочия. Такие действия кремлевский диктатор назвал "пиар-акцией".

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DmytroKuleba/status/1794006712745116154
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости