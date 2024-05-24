В Украине объяснили, зачем Путин делает заявления о мире: какую цель преследует

Правда, в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине, однако делает такие заявления о готовности к переговорам и желании заморозить конфликт, чтобы сорвать проведение Глобального саммита мира, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

По его словам, на самом деле кремлевский диктатор очень опасается проведения саммита в Швейцарии, поэтому и вынужден делать такие заявления, чтобы ему помешать.

При этом Кулеба также отметил, что и свита кремлевского диктатора посылает сигналы о том, что Россия, якобы, готова прекратить войну. Однако, как говорит министр иностранных дел, достаточно посмотреть на происходящее на фронте. По его словам, российские захватчики продолжают жестко атаковать Украину.

По словам министра иностранных дел, поскольку у Путина нет желания прекращать свою агрессию в Украине, его принудить к обратным действиям сможет лишь объединенный голос мировых лидеров. Именно они, говорит Кулеба, могут вынудить избрать президент РФ не войну, а именно мир.

При этом глава МИД добавил, что именно поэтому важно, чтобы в Швейцарию приехало как можно больше лидеров разных стран.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира",

– убежден министр иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин назвал президента Владимира Зеленского "нелегитимным". По его словам, Глобальный саммит мира якобы нужен для того, чтобы западные лидеры подтвердили его полномочия. Такие действия кремлевский диктатор назвал "пиар-акцией".

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной.